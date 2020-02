Tellijale

JOLi esimees Priit Värk sõnas, et reedel kell 19 algavale vastuvõtule on oodata täismaja ehk kutse on saanud 350 inimest. Tavapäraselt näevad vastuvõtule palutud kontsertaktust, mille kokkupanek on usaldatud Türi kultuurikeskuse loomekollektiivile ning laval näeb mitut selle maja kollektiivi. Kontsertaktus kannab nime "Põlvest põlve".