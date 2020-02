Gümnasistid mõlgutavad mõtteid tulevasest karjäärist

Paide gümnaasiumi noorsootööjuht Kersti Viilup andis teada, et karjääripäev algas kooli vilistlaste külaskäiguga, kus nad rääkisid õpilastele, mis neist pärast gümnaasiumi lõpetamist on saanud ja millele tuginedes nad oma valikud on teinud. «Õpilased said neile juba ette ka küsimusi saate, et arutelu kulgeks sujuvamalt,» märkis ta.