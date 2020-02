Tellijale

23. veebruaril on ajakeskus avatud kell 11-23. "Just vabariigi aastapäeval on oluline meie maa ajalooga tutvuda ja uurida pöördelisi sündmuseid, mis viisid Eesti Vabariigi sünnini. Seetõttu pakume võimalust külastada ajakeskust poole soodsama hinnaga" sõnas ajakeskuse turundusjuht Eliis Õunapuu.