Ilmateenistus: riigi sünnipäeva saab vastu võtta plusskraadidega

24. veebruariks madalrõhulohk eemaldub Eestist, kuid kohati sajab siiski veel lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2 kraadi, päeval tuleb aga 1-4 kraadi sooja. Seega paraadiks üles rivistuvad kaitseväelased külmetama ei pea.

Ka enne riigi sünnipäeva on valdavalt plusskraadidega ilm. Kolmapäeval jääb Eesti nõrgeneva madalrõhkkonna lõunaserva. Öö on üksikute sajuhoogudega, päeval sajab aeg-ajalt vihma ja lörtsi, tihedam on sadu pärastlõunal Lõuna-Eestis. Edelatuul on öösel veel tugev, päeva peale nõrgeneb. Öösel on sooja 1-4, päeval 3-5 kraadi.

Neljapäeva öösel liigub üle Eesti madalrõhuala viimane ja juba rahulik lohk ning vihma- ja lörtsi sajab peamiselt Lõuna- ja Ida-Eestis. Päeval on tõusva õhurõhu foonil on üksikuid sajuhooge. Öösel puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, päeval nõrk läänekaare tuul, kuid õhtul tugevneb saartel lõunatuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -2 kuni +2, päeval +1 kuni +5 kraadi.

Reedel jõuab Norra merele uus aktiivne madalrõhuala, mille üks lohkudest jõuab öösel Läänemerele ja päeval liigub aeglaselt üle Eesti itta. Südaöö paiku jõuab saartele lörtsisadu, mis laieneb hommikuks Lääne-Eestisse, päeval liigub sajuala üle Eesti. Esialgu sajab mandril lörtsi ja lund, kuid päeva edenedes läheb sadu lääne poolt alates üle vihmaks ja lörtsiks ning pärastlõunal saartelt alates sadu lõpeb. Lõuna- ja edelatuul järk-järgult tugevneb päevaks sisemaal puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 20 m/s, õhtul tuul lühiajaliselt veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +3 kraadi, päeval +1 kuni +5 kraadi.

Laupäeval madalrõhuala surve suureneb ja selle kaguservas sajab Eestis lörtsi ja vihma, tihedam ja tugevam on sadu päeval. Lõuna- ja edelatuul tugevneb uuesti, mandril ulatuvad tuuleiilid 15-20, rannikul 22-27 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +3 kraadi, saartel tuleb kuni +5 kraadi, päeval on sooja 1-6 kraadi.