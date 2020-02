Järvalasest saadik eelistab oma 60. sünnipäeval vastuvõtule tõrvikurongkäiku

Tellijale

Riigikogu liige Kalle Grünthal tunnistas, et kuigi talle on saadetud kutse vabariigi presidendi vastuvõtul osalemiseks, ta sinna siiski ei lähe. Küll võib teda sama päeva õhtul kohata Tallinnast koduerakonna poolt korraldatud tõrvikurongkäigult. „Pean vabariigi aastapäeval olulisemaks rahvaga koos olla. Senikaua kui need kaks üritust on ühel ja samal ajal ei ole seal küsimustki- mina osalen tõrvikurongkäigul.“