Prokuratuur süüdistab perevanemat kasulaste väärkohtlemises

„Asendushooldusteenuse eesmärk on vanemliku hooleta jäänud laste toetamine ja neile peresarnaste elutingimuste pakkumine. Lapsel on õigus turvalisele ja arenguks soodsale kasvukeskkonnale,“ rääkis Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kristine Tamm. „Kriminaalkorras ei karistata kedagi, kes palub lapsel teises toas rahuneda või keelab tal õhtul sõpradega välja mineku, see on normaalne osa kasvatusest. Kuid lapse löömine või tema lukustamine pikaks ajaks kinnisesse ruumi on kuriteod, mis vajavad sekkumist,“ ütles juhtivprokurör.