Kolm türilaste kava pääses Koolitantsus edasi

Mudilaste vanuseastmes kindlustas edasipääsu rühm Kati spordiklubi rühm Liblikad tantsuga «Hambapesu on vahva!» Kava autor ja juhendaja on Katrin Särkinen. 4. – 7. klasside arvestuses sai edasi Türi tantsustuudio rühm Saara tantsuga «Valupuudutus» ning 6. – 9. klasside arvestuses näeb piirkondlikus voorus tantsimas Türi tantsustuudio rühma Stiina tantsuga «Rock'n rolli pidu». Viimase kahe rühma juhendaja on Helit Seljamaa.