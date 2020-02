Kasutatud riided Järvamaalt rändavad abivajajateni üle maailma

Tellijale

Väätsa Prügila juhatuse liige Alvar Jullinen ütles, et järgmisel nädalal lisandub kogumiskonteiner Paides Maxima kaupluse juurde ja Türil on konteineri asukoht veel läbirääkimiste teema ja selgitamisel. Asukohavalikul on oluline mugavus, et inimene saab enda riideeseme taaskasutusse tuua ühes poeskäiguga või muude asjaajamistega.

Väätsa Prügila eesmärgiks on soodustada inimeste panustamist ringmajandusse ning et riided jõuaksid uuesti taaskasutusse. "Taaskasutusega me hoiame loodusressursse, mida inimühiskond vajab ja tootmises kasutab. Oluline on, et inimesed mõistaksid ringmajadust - riideese, mille sa oled soetanud ja mõned korrad kandnud, ei pea lõpetama prügikastis. Korralikud riideesemed peaksid leidma uue elu uues riidekapis," selgitas Väätsa Prügila nõukogu esimees Rait Pihelgas.