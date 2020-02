Reisisellidest kooruvad kevadeks kalamaimud

Tellijale

Veiko Vahesalu ütlust mööda on see esimene kord, kui kutsehariduskeskuse kalanduseriala õppurid, kes istusid koolipinki septembris ja lõpetavad augustis, saavad aastase kursuse vältel osa kala arengu kõikidest järkudest. «Praktikaprogrammi üks moodul on kalade paljundamine. Lõhemarja viljastamisega tutvuvad meie õpilased praktika käigus Põlula kalakasvanduses. Marja inkupeerimist on võimalik nüüd näha kohapeal,» selgitas Vahesalu.