Paide opositsioonipoliitik pääses nõukokku

Paide linnapea Priit Värk ütles, et Krass tegi Väätsa prügila nõukogus head tööd ja mingeid etteheiteid talle ei ole. Muudatus on tingitud sellest, et kui Paide linna teine esindaja prügilas on linnavalitsusse kuuluv Kulno Klein, siis oli soov, et seal oleks ka üks linnavolikogu liige.