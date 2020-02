„Hea Koigi ja Käsukonna kandi rahvas, vaadake palun ringi, kas teie elamise lähedal on keegi küprokki pannud ja suuremat remonti teinud, et saaksime seda inimest aidata,“ kirjutab ta. „Ma ei usu, et keegi Pärnust seda koormat siia hakkas vedama ja Paidest on ka Väätsa taha palju lühem maa kui siia metsa. Jäljed tunduvad vaid mõne päeva vanused.“