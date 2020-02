Iseseisvuspäeva tähtsündmused jõuavad ERRi vahendusel kõikidesse kodudesse

Vabariigi aastapäevale pühendatult on raadio- ja telekavades neil päevil mitmeid erisaateid. Pidupäeva eelõhtul, täna kell 22.00 jõuab esmakordselt ETV ekraanil Rasmus Puuri ooper “Pilvede värvid”, mille peaosades mängivad Jassi Zahharov, Helen Lokuta, Mati Turi, Juuli Lill, Janne Ševtšenko ja Ita Ever. Aastapäeva hommikul ootab ETV vaatajaid ees aga kohtumine Sipsikuga, kui 24.02 on kell 8.10 eetris erisaade “Sipsiku lugu”, mis teeb hoogsa ülevaate Sipsiku teekonnast kinolinale.

Aastapäeva meeleoludes on 24. veebruaril ka kõik ERRi raadioprogrammid. Vikerraadio alustab pidupäeva “Vikerhommikuga”, kus saatejuht Romi Hasa külalisteks on pikaaegne presidendikantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveer, Eesti Laulu finalist Egert Milder ja IT-visionäär Linnar Viik. Jakob Rosin ja Juta Saarevet arutlevad aga kultuuri ligipääsetavuse üle puuetega inimeste jaoks. Eestile on pühendatatud ka kell 14.05 algav “Välistund”, kus saatejuht Indrek Kiisler arutleb europarlamendi liikme Yana Toomi ning riigikogu liikmete Jaak Valge ja Raimond Kaljulaidiga, miks me oma riigi 102. sünnipäeval vaidleme jätkuvalt suure idanaabriga kunagiste sündmuste tõlgendamise üle.