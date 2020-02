Tellijale

Pärnu-Rakvere maantee ääres, Paide ja Türi vahel Türi-Alliku kandis on Pärnu jõgi tõusnud juba üle kallaste. See on väga tavapäratu vaatepilt veebruari jaoks.

Olud on justkui nagu kevadise suurvee ajal, mil lumi on sulamas ning kõik kraavid ja kraavikesed, jõekesed ja ojad on vett täis. Praegu on lood samad- muidu Järvamaa lõigus tasane Pärnu jõgi on kasvanud suured ja laiaks, madalamates kohtades on kohati vett ka üle kallaste.