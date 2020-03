Eesti töötute vaesus on Euroopa Liidu suurim, kuid kõige vähem inimesi elab mittetöötavates leibkondades

Statistika järgi on Eestis kõige vähem inimesi, kes elavad mittetöötavates leibkondades, kuid samal ajal on Eestis töötute vaesus üks suuremaid Euroopa Liidus. Miks see nii on, mis mõjutab töötute vaesust ning mida on plaanis muuta töötuskindlustuses selleks, et olukorda parandada, kirjutab sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhataja Hede Sinisaar.