Mänguväljak rajati valesse asukohta ja peab kevadeks sealt kaduma

Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks selgitas, et tegemist on olemasoleva mäguväljaku ümbertõstmisega projektijärgsesse asukohta, kuna praegu paigaldatud väljak on rajatud Elektrilevi maakaabli peale. "Seda teeb töövõtja TipTipTap OÜ ja kõik seonduvad kulud katavad ka nemad," lisas ta.

Laaneoks täpsustas, et mänguväljak rajatigi erinevate asjaolude kokkulangemisel kohe alguses valesse asukohta. "Kuigi see maakaabel läheb paari aasta pärast niiehknaa kasutusest välja, siis ei saavutanud me kokkulepet, et mänguväljak võiks senisesse asukohta jääda," ütles ta.