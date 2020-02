Haruldane altarimaal viidi iluravile

Tellijale

H&M Restuudio OÜ maalikonservaator Merike Kallase ja puidukonservaator Juhan Hindi poolt koostatud tegevuskavas on kirjas, et maal on rahuldavas seisukorras, kuid ebaõnnestunud kinnitus alusraamile on põhjustanud terve teose ulatuses sügavad kortsud ning deformatsioonid. Tõenäoliselt puudub maalil stabiilne alusraam ning vajalik on tellida uus, kiilude abil pinguldatav tugikonstruktsioon. Pärast deformatsioonide eemaldamist ning uute lõuendääriste paigaldamist tuleb töö uuesti alusraamile pingutada. Maali katab tugev mustusekiht, samuti võib näha varasemate restaureerimis-ja parandustööde jälgi, mille täielik ulatus selgub konserveerimistööde käigus. Kristuse pea ja õnnistava käe vahel on maalipinnal näha suurem parandus, maalivasakus servas võib silmata väikses ulatuses ka lahtist värvikihti ning lõuendit läbivat kahjustust. Sõltuvalt varasemate paranduste mahust ja kvaliteedist võib osutuda vajalikuks nende eemaldamine ning kahjustunud piirkondade uuesti retušeerimine. Konserveerimistööde viimase etapina tuleb maal katta kaitsva lakikihiga. Teose tagakülg tuleb kaitsta vastava plaadi või kattega, et minimeerida niiskuskõikumiste mõju teosele ning vältida tolmu kogunemist lõuendile ning alusraamile.