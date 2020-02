Üleskutse: tee oma aknapäev

Iga päev jääb vanu puitaknaid vähemaks. Iga äravisatud aknaga kaob aga tükike ajaloost ja kohalikust ehituskunsti traditsioonist. Isegi saja-aastase puitakna saab korda teha nii, et see näeb välja värske ja peab vastu veel sada aastat. Ülemaalise aknapäevaga soovivad korraldajad juhtida tähelepanu vanade akende väärtustele ja rõhutada, et ka vana puitaken võib olla praktiline ja energiatõhus. Eelmisel aastal toimus esmakordse üleskutse raames üle Eesti 36 üritust.