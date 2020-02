Kultuuritempli märtsikuu lastehommik on Sipsiku-teemaline

Paide muusika- ja teatrimaja tueundusjuht Maarit Nõmm ütles, et PAMTi pühapäevased lastehommikud on muutunud Paide perede seas üha populaarsemaks. "Igal korral on erinev teema, näiteks jaanuaris korraldas selle Paide Teater ning tutvustas uut koguperelavastust “Blablabla”, kevadel on plaan korraldada koostöös Paide Linnameeskonnaga jalgpalliteemaline lastehommik."