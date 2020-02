Lugeja fotod: Eesti põhimaanteel on juhtunud mitmeid väljasõite

TEEOLUD

Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt lumised või sõidujäljed soolaniisked ning sõidujälgede- radade vahel on soolalumesegu. Kohati esineb teedel lumetuisku. Teeolud on talvised, sajus halvenevad kiiresti ning muutlikes oludes on libeduse oht kõrge. Õhu- ja teetemperatuurid on kõikjal miinuspoolel.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval enamasti pilves ilm. Põhja-Eestis sajab tihedat lund ja tuiskab, Kesk-Eestis tihedat lund ja lörtsi, Saaremaal ja Lõuna-Eestis sajab ka vihma. Teed püsivad valdavalt lumised või soolalumesegused. Liiklejatel palume liigelda ettevaatlikult, varuda aega ning arvestada talviste tee- ja ilmastikuoludega!