Tublid noored spetsialistid ootavad esile tõstmist

Järvamaa kogukonnafondi juhatuse liige Valev Väljaots ütles, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30-aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on eelneva viie kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale ja siin ka elavad.

«Stipendium on ühelt poolt tunnustuseks, et noor on leidnud elu ja töökoha Järvamaal, kuid teiselt poolt on see ka võimalus tõsta esile erinevate ametite olulisust,“ märkis Väljaots.

«Kuigi stipendium on suunatud eelkõige ettevõtlusvaldkonna spetsialistidele, on neid ettevõtteid kahjuks vähe, kes oma kandidaate esitavad. Samuti ootaksime rohkem ettevõtete ja ettevõtjate tuge stipendiumi väljaandmisel,» ütles nõukogu esimees Arnika Tegelmann.

Valev Väljaots lisas, et sageli võib kuulda ettevõtjate ja asutuste juhtide seas kurtmist, et oskustega noori ei ole, ega tule. «Aga see oleks üks võimalus, kuidas olukorda parandada ja jutule võiks järgneda konkreetne tegu. Tublide noorte esiletõstmine ja ametite väärtustamine paneb ehk ka teisi noori mõtlema erinevate ametite leidmise peale maakonnas,» selgitas ta.

Väljaots tõdes, et kohalike ettevõtjate tugi stipendiumi väljaandmisel on peaaegu olematu. «Kui muidu kurdetakse, et poliitikud vaid räägivad aga midagi ei tee, siis antud juhul on pigem vastupidi – poliitikud annavad tuge ja ettevõtjad vaid kurdavad,» lausus ta.

Hetkel on Väljaotsa sõnul tekkimas juba tõsine mure, et järgmisel aastal saaks anda välja kaks stipendiumi.

Sealjuures on Järvamaa kogukonnafond tänulik neile, kes on stipendiumile õla alla pannud. Need on Swedbank AS, Konesko AS, Yoko Alender, Jürgen Ligi, Lauri Läänemets, Kristjan Kõljalg, Helmen Kütt, Heli Koit, Heli Suvi, Tiina Larven, Andres Jalak, Arnika Tegelmann, Virve Toode ja Rait Pihelgas.

Selle aasta stipendiumidele oodatakse taotlusi kuni 21.märtsini. Taotlusvormi saab täita kogukonnafondi kodulehel www.kogukonnafond.ee alajaotuse «taotlusvormid» alt.