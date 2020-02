Väärikad hoiavad end eluga kursis

Väärikate ülikooli eestvedaja Kristina Gudinas andis teada, et seekord rääkis eakatega psühholoog/psühhoterapeut Karmen Maikalu. Ta rääkis teemal «Kuidas sul päriselt läheb?» ehk innustas inimesi üksteisest hoolima ja aitama. Ta rääkis, kuidas omavahelises suhtluses ära tundma inimeste tegelikku emotsionaalset seisundit ning kuidas käituda, kui tundub, et teine inimene vajaks asjatundlikku abi.

Teine lektor oli Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi vanemteadur Rain Mikser, kes kõneles teemal «Kas meil on õppida vanalt õpetajalt? On, ja väga palju!». Selle teemaga püüdis ta eakatesse süstida usku, et nende elu jooksul saadud kogemused ja teadmised on tegelikult järgnevatele põlvkondadele vajalikud. Seega on põlvkondadevaheline side ja koostöö elu edendamiseks tänapäeval oluline osa.