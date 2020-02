Paides läks mees Audiga jalgpallistaadionile rallima ja jäi politseinikele vahele

Tellijale

Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Einassoo ütles, et nad said täna kella 15 paiku teate, et Paides Ülejõe staadionil sõidab keegi autoga. „Teadet kontrollima läinud politseipatrull leidis staadionilt eest sõiduauto Audi, mis oli läbi lume vajunud ja kinni jäänud,“ selgitas ta. „Audi roolis oli 29-aastane mees. Sõiduk oli saabunud lumest välja aitama teine sõiduauto, mille staadionilt minema saatsime.“