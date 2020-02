Viipemaksed jõudsid ka pakiautomaati

Omniva pakiautomaatide võrgu osakonna juhataja Evert Rööpson ütles, et pakiautomaatidele viipemakse moodulite paigaldamisega alustas Omniva möödunud suvel, kuna kiiret ja mugavat viipemakset toetab valdav enamus uutest pangakaartidest.

Aina suurem hulk tehnoloogiateadlikke inimesi kasutab kiiret viipemakse funktsiooni ka telefoni või nutikella peal, ühendades need Revolut pangakaardi või ApplePayga. Tänu sellistele lahendustele ei ole vaja pangakaarti pidevalt kaasas kanda ega seda rahakotist välja otsida. „Telefon on üldjuhul käepärasemas kohas, kui pangakaart ning veel mugavam on teha viipemakseid nutikellaga – nii ei pea isegi telefoni taskust välja võtma,“ märkis Rööpson.