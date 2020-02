Fotokunstnik paneb vanatehnika varjupaiga piltidel elama

Tellijale

Jaanus Ree meenutas, et sattus esimest korda Järva-Jaani vanatehnika varjupaika 2013. aasta «Tule tulemise» ürituse ajal. «Siis vaatasin, et see on fotogeeniline koht, mida võiks kunagi pildistamistel kasutada,» märkis ta.