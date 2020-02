Tellijale

"2019. aasta esialgsed andmed näitavad, et kolmandate ja neljandate laste sündide arv on suurenenud. Isamaa toel kehtestasime eelmises valitsuses lasterikaste perede toetuse ning käesolevast aastast hakkas kehtima täiendav tulumaksuvabastus lasterikastele peredele,“ ütles Isamaa volikogu esimees Sven Sester.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on nendel algatustel olnud selge mõju. „Kolmandaid lapsi on sündinud 23 protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi. See on positiivne trend, mida tuleb riigi poolt soodustada. Isamaa volikogu poolt heaks kiidetud algatus tagada järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitis senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral, aitab parandada nende perede majanduslikku heaolu, kes soovivad saada rohkem lapsi,“ ütles Solman.