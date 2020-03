Tellijale

Sakret Holdingsi võlakirjaemissiooni suurus on 3,79 miljonit eurot. Võlakirja aastane kupongimäär on 9 protsenti, mida makstakse välja kvartaalselt. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 30. august 2024, teatas börs.