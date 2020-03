Petturid ootavad õiget aega: maksude tagastuse ajal võib õngitsuskirjade arv kasvada

SEB Panga nimel hakkasid esmaspäeval levima petukirjad, mille saatjaks on näiliselt panga jaepanganduse valdkonna juht. Kirjas pealkirjaga "tagasimakse" väidetakse, et kirja saaja makse on tagasi makstud, misjärel palutakse kliendil vigases eesti keeles klõpsata allolevale lingile ja järgida toodud juhiseid.

Piilmani sõnul on pank petukirjade kampaaniast teadlik ning on alustanud sellekohase teavitustööga sotsiaalvõrgustikes. Ta lisas, et kiirel tulumaksutagastuse perioodil võib taoliste rünnakute arv olla tavapärasest suurem ning märkis, et SEB Eesti kodulehel on viimastel kuudel olnud ka petukirjade püsihoiatus ja kliente teavitatakse võimalikust ohust plaanipäraselt.

Kirjas pealkirjaga "tagasimakse" väidetakse, et kirja saaja makse on tagasi makstud