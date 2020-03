Jõutõstjad näitasid Eesti meistrivõistlustel rammu

Esmakordselt kuni 120kg kaaluvate meeste seas võistelnud Martsepp surus uueks Eesti rekordiks 135kg ja sai kogusummaks kokku 442,5kg. „Pingutasin ennast järgmisse kaalu ja seda selleks, et seal oli võimalus Eesti rekord enda nimele saada,“ selgitas mees ise. „Eriti hea meel on mul surumise üle. Kui aastavahetusel ei saanud õl probleemi tõttu 100 kgka kätte võtta, siis nüüd paistab, et olen õigel teel. Kogusumma oli juba 10 kg rohkem kui eelmine aasta MMil.“