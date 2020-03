Tellijale

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb tõenäoliselt normist veidi kõrgem, kusjuures norm on vahemikus -2,2 kuni +0,2 kraadi. Sademeid on normi piires või vähem ehk 28-44 millimeetri kanti.

Kuu esimesel poolel on ilm muutlik. Venemaal valitseva kõrgrõhuala ning üle Läänemere laienevate madalrõhkkondade piirimail jõuab Eestisse lõunakaarest aeg-ajalt sajupilvi, millest tuleb nii lörtsi kui vihma. Pärast 5. märtsi ja ka 10. märtsi paiku võivad tugevnevad kõrgrõhuharjad üürikeseks ilma kuivemaks ja rahulikumaks muuta ning siis on ööd kargemad, kuid päevane õhutemperatuur on ikka plusskraadides.