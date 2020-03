Suusakaksikud võistlevad Saksamaal

Koondises on 16 liiget. Teiste seas kuuluvad koondisesse Ambla SK all treenivad kaksikõed Kaidy ja Keidy Kaasiku.

Kaksikute treenerist isa Reimo Kaasiku andis teada, et esmaspäeval olid võistlustel kavas klassikatehnika 5km distantsid. „Võitlus rajal oli pingeline. 87 lõpetaja seas oli Kaidy 31. ja Keidy 33. kohal. Mõlemad tegid selle hooaja parimad klassikasõidud,“ avaldas ta. „Eriti tahan ära märkida tüdrukute viimase kilomeetri sõidu, kus Kaidy tõusis viis ja Keidy lausa kümme kohta. Kui Norras samale võitjale kaotasime ca 2.30 siis eile ca 1.20. Võime öelda et seisundid on head ja ootame põnevusega kolmapäevast 15km vabatehnikat ja tüdrukute teatesõitu laupäeval.“ (JT)