Pühakoda jäi ajutiselt krutsifiksita

Tellijale

Et Christian Ackermanni valmistatud krutsifiks Koeru kirikus on haruldane, seda rõhutas professor Hilkka Hiiop 2018. aastal Järva Teatajale antud usutluses korduvalt. «Kui kuju ripub kuskil lae all või seinal, ei saa sa ju kvaliteedist aru. See on haruldase kvaliteediga!» lausus ta. «Millise tundlikkusega on see tehtud – isegi lümfisõlmed ja veresooned on näha, samuti kohad, kust naelad käte ja jalgade juurest läbi on löödud, nendest kohtades on näha nahavoldid. Täiesti haruldane asi! Sellised on asjad, mida märkad vaid lähivaates.»