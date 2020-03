Proviisor: koduapteegid tasub korda seada

Proviisori sõnul on praegu paras aeg mõelda sellele, kuidas iseend ja oma lähedasi hoida. "Praegusel erinevate viirus- ja külmetushaiguste kõrghooajal tasub kõigil käte hügieeni väga tõsiselt suhtuda ning põhitõed ka oma lähedastele üle korrata. Mõistlik on keskenduda oma immuunsüsteemi tugevdamisele – liikuda värskes õhus ning toituda tervislikult. Tähtis on ka piisavalt magada, mitte suitsetada ega kuritarvitada alkoholi. Ette tasub võtta ka immuunsüsteemi tugevdav vitamiinikuur, mis võiks sisaldada D-vitamiini, C-vitamiini või tsinki," soovitas Jürgen Jänese.