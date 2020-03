Koeru saalijalgpalli meistriliiga seitsmes hooaeg tõi ohtralt üllatusi

Koeru saalijalgpalli meistriliiga. III koht Pärnu Merejumalad. FOTO: jalkafoto.com

KSJM vedur ja korraldaja Janno Kupper tõdes, et liiga sportlik tase on ajaga kindlasti tõusnud, ent on siiski kõigile jõukohane. “Parim tunnustus tehtule on see, kui tullakse pärast mängupäeva kätt suruma ja ütlema, et see liiga meeldib mängijaile ning et ajame õiget asja!”

Kupper veab kogu ettevõtmist koos noorte Järvamaa meestega. “Tänavu liitusid meie toimkonnaga Karl Markus Ots ja Kristjan Ilmjärv, aga näiteks Kevin-Kaur Ulk on meiega olnud juba esimest hooajast saati, kui ta oli alles 11-aastane,” rääkis Kupper.

Südamega korraldatud pisiliiga

Korraldaja suurim mure iga hooaja eel on olnud toetajate leidmine. “See läheb iga aastaga üha raskemaks,” tõdes Janno Kupper. “Aga tänavu oli meil esimest korda ka nimisponsor, Koeru Infrateenuste osaühing, kellele oleme väga-väga tänulikud. Muidugi tahan tänada ka teisi toetajaid, kes meile õla all pannud: osaühing Revelstok, Sandre talu, aktsiaselts Konesko, E-Piim, Fineltec Baltic, Eesti jalgpalliliit, SunGrill, Järva vald, Koeru spordiklubi ja Core Disain. Samuti tänan Viljandi jalgpalliklubi Tulevik ja Paide Linnameeskonda, kes meile nõu ja jõuga abiks olid.”

Mis aga teeb säärase imepisikese amatöörliiga nii populaarseks, et see oma algse külaliiga olemuse on kaotanud ning kasvanud maakondadeüleseks rahvaspordiürituste sarjaks? Kupper arvab, et põhjus peitub fair play’s ja piirangute puudumises. “Meil võivad mängida kõik ja meil naudivad jalgpalli kõik,” kõneles ta. “Võib-olla oleme me alternatiiviks ka saalijalgpalli rahvaliigale: meie liigas saavad meeskonnad kokku korra-kaks kuus ja naudivad mängimist täiega. Loomulikult on satside tasemed erinevad, aga siin liigas ei võeta seda mitte miinuse, vaid plussina. Meie mängudel ei lähe löömaks, meil ei alavääristata nõrgemaid, kõik mängivad nagu oskavad ja teevad seda südamest. See on rahvasport ja nii see peabki olema. Me teeme seda asja südamega ja oma töö, pere ja muu elu kõrvalt.”

Kupper lisas, et KSJM uus hooaeg alustab juba käesoleva aasta sügisel ning pea kõik tänavused meeskonnad on oma osalemise ka uueks hooajaks kinnitanud.