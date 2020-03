Tellijale

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et võrkpall on küllalt tehniline ala ja seda on ilma eelnevate teadmiste ning oskusteta natuke raske mängida. «Seetõttu oli mõistetav, et paljud koolid ei pannud võistkondi välja, sest oskajaid lihtsalt pole,» märkis ta.