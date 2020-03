Tellijale

23 kandidaadi seast valis žürii võitjaks kavandi «Paas» arhitektuuribüroolt b210. Kavandi autorid on Aet Ader, Arvi Anderson, Mari Hunt, Nele Šverns, Kristian Taaksalu ja Karin Tõugu.

Üle poole sajandi on Paide keskväljakul tooni andnud ringristmik. Sellega on nüüd lõpp. Uus märgusõna on linna pikim pink.