Eestimaa teedel sõidab peagi 232 uut elektrisõidukit

Esimesest voorust toetust saanute seas oli 40 ettevõtet ja 15 eraisikut. Kümme ettevõtet said toetust viieteistkümne sõiduki soetamiseks. Näiteks on nende seas Eleport OÜ, Telia Eesti AS ja Elmo Rent OÜ. Haja Autokool OÜ kliendid saavad peagi viieteistkümne uue elektrisõidukiga õppesõitu teha ja Eurostauto OÜ hakkab pakkuma kümmet elektrisõidukit asendusautodeks. Tesla huvilistel on varsti võimalus Tesla Rent OÜ kaudu kümmet toetuse eest soetatud autot rentida. Kuusteist ettevõtet said toetust ühe elektrisõiduki soetamiseks. Näiteks Tallinna Krematooriumi AS võtab matusetalitustel urniautona kasutusele elektrisõiduki, et vähendada heitgaaside sissehingamist ja müra.