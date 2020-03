Hindade tõus jääb tagasihoidlikuks

Koroonaviiruse leviku ja sellega kaasnevate globaalsete kasvuväljavaadete halvenemise tulemusena on nafta hind langenud viimase kahe ja poole aasta madalaimale tasemele. Samas siinsetesse kütusehindadesse on see jõudnud osaliselt. Võrdluseks oli veebruaris nafta hind eurodes ligi 8 protsenti madalam kui aasta tagasi, aga bensiini hind 7,7 protsenti kõrgem kui mullu veebruaris. Jätkuvalt hoiab elektri hinda madalana soe talv, mis avaldub suurenenud tuuleenergia pakkumises, samas kui tarbimine on tavapärasest väiksem. Selle tulemusena oli elektri börsihind veebruaris nelja aasta madalaim ning majapidamistele 13 protsenti odavam kui aasta tagasi.