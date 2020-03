Hooldekodude operaatorettevõte Südamekodud sõlmis koostööleppe Töötukassaga

"Oleme kasvanud praeguseks üle Eestiliselt olulise tähtsusega tööandjaks Töötukassa jaoks ning meie ettevõtte kõige suuremaks põhivaraks on inimesed. Seega peame äärmiselt oluliseks tänaste ja tulevaste töötajatega seonduvat ning oleme valmis panustama olulisel määral tööjõu leidmisesse, ümberõppesse kui ka võimalikult heade töötingimuste loomisesse," ütles koostööleppe allkirjastamisel Südamekodud OÜ juhataja Martin Kukk.

Kukk lisas, et Südamekodud on Töötukassale tänulikud senise koostöö eest ning avaldas lootust, et leppe sõlmimise tulemusel tekib veelgi tihedam koostöö messidel osalemise, töötajate värbamise, ümberõppe korraldamise ning praktikakohtade loomise valdkondades.