Tellijale

Olerexi turundusspetsialist Birgit Lõhmus ütles reedel, et täpset pesula avamise kuupäeva veel paika pole pandud. Praegu on seadmete testimise periood. OÜ Tevo ehitatud pesula peaks ehitusejärelvalvet teinud OÜ Ehitusauditi juhatuse liikme Raivo Nurmetu sõnul kasutusloa saama järgmise nädala jooksul.

Uues pesulas saab samaaegselt teenust kasutada kaks autot. Hinnakiri hakkab olema ajapõhine. See tähendab, et mida kiiremini auto puhtaks pesed, seda vähem raha sellele kulub. Samuti on inimese enda valida, kas ta laseb auto lihtsalt veega üle või teeb põhjalikuma pesu vahu ja harjaga. Pärast pesu on võimalik auto ioniseeritud veega üle lasta, et pinnale ei jääks näha kuivamisrante. Samuti saab autole vaha kanda.