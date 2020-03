Vaata, millised olid teised Paide keskväljaku konkursitööd

Kui võidutöö võitis üsna avara ilmega kavand, siis teiste konkursitööde hulgast leiab üsna silmatorkavaid kavandeid. Üsna paljude arhitektide nägemuse järgi võiks Paide keskväljakul olla purskkaev. Mitmed tööd on keskväljaku kujundanud väga roheliseks, nii et see näeb välja nagu linnadžungel. Paari-kolme kavandi järgi võiks keskväljakul seista kasvuhoonelaadsed rajatised.