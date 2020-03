Martha-Beryl Grauberg: usun, et žürii tegi parima valiku

Mul on väga hea meel, et Paide keskväljaku arhitektuurivõistlusele saabus koguni 23 võistlustööd. See tähendab, et 23 loomingulist meeskonda ja nende seas kümneid inimesi on veetnud tunde, mõeldes Paide linnale ning sellele, kuidas linnasüda praegusest autode läbisõiduhoovist kujundada moodsaks inimestele avatud linnaruumiks.