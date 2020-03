Hooldekeskus keelas klientide külastamise

Hooldekeskuse kodulehel selgitatakse, et praegu on aktiivne viirusnakkuste leviku periood. Vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed on kõige suurema riskiga sihtrühm viirushaiguste, sealhulgas gripi ja koroonaviiruse COVID-19 suhtes. Külastuskeeld aitab nõrgenenud immuunsüsteemiga inimesi viirushaiguste eest kaitsta ja vähendada gripi tüsistuste riskirühmadesse kuulujate nakatumisvõimalust.