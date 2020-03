Mida arvavad kohalikud uuest keskväljakust?

"Kas kõnealused projektid on ka rahvahääletuse läbinud, mõistes, et kuidas tundub, järvakas? Järvamaa logo ju läbis hääletuse. Facebookis näidatud pildi kujul on justkui teerull üle väljaku sõitnud. Kuulaks ära, kuhu keskväkjaku bussipeatus paigutatakse – maarahvas käib ka «linnas». Teaks, mida oodata."

"Praegune keskväljak on ilusam ja hubasem, miks seda muutma peab? See on PAIDE keskväljak. Uus pole üldse Paidele omane, valge ja lage."

"Väga ilus! Jään ootama!"

"Kui selline kena plats on, kus autod enam ligi ei pääse, kaob ju ümbritsev kaubandus ära? Kui kaob kaubandus, kaob ka inimene. Paide ei ole Tallinna (vanalinna süda), kus kohvik saaks kohvikus kinni olla."

FOTO: Paide linnavalitsus.

"Mulle meeldis kõige rohkem see paviljonidega töö, kuigi hubaseid ja euroopaliku ilmega töid oli seal veel."

"Olin kunagine järvamaalnane – ei meeldi. Tore oleks, et ikka ka linna elanike arvamusi arvestatakse. Vaadates tundub nagu islamimaal oleks."

"Ei oska pildi järgi muud kosta, et Paide ju valge kivi nime väärt."

"Kui nii, siis näen avarust ja ilu – meeldiks!"

"Esmamulje on hea."

FOTO: Paide linnavalitsus.

"Ilus."

"Pole paide elanik, kuid selline lahendus on absurdne: kole, kõle."

"Väga kena."

"Väiksed katusealused võiks ka olla."

"Nagu valge Kremli väljak."

"Meenutab mingit memoriaali, hubane küll ei tundu."

"Äge!"

FOTO: Paide linnavalitsus.

"Plats puhtaks!? Kes selle valis? Eesti süda on betooniga kinni kaetud? Keskväljakute hullus käib üle maa."

"Kuidagi väga lage ja ebahubane tundub, väljakul peab olema ka kohad kus rahvas saab tuule- või vihmavarjus olla. Võrus tehti vanarauda täis plats ja tuule või vihma või päikese eest ei ole mitte kuhugi varjuda, nagu sebra keset savanni oled seal, väga nõme. Ärge teie seal sellist lollust tehke ometi."

"Nägin ka uudistes seda jutukest ja pilti, ausalt öeldes ei ole üldse hubane ajaviitmiskoht. Mingi käputäis tegelasi tegid valiku, rahvalt ilmselt ei ole küsitudki ja tulemus paistab sama tulevat mis Võruski – väga paljudele ei meeldi, pole hubane ega huvitav seal viibida, mingisugust varju ei paku millegi eest... Olen endise järvakana ausalt öeldes pettunud."

"Kahjuks kõle ja kole."

FOTO: Paide linnavalitsus.

"Praktika on selline, et linnaelanike käest ei küsitagi arvamust või siis küsitakse aga ei arvestata sellega üldse vaid tehakse ikka nii nagu mõnele linnaisale meeldib või kasulik on ..."

"Tulge linnaisad mõistusele ja vaadake palju linnas inimesi liikumas on, kelle jaoks seda teha?"

"Ennekõike tuleks ikka kõik teed ja tänavad korda, just nimelt korda teha ja siis hakaku kesklinna kasvõi spordiväljakut ehitama."

"Rohelust, rohkem rohelust vaja."

FOTO: Paide linnavalitsus.