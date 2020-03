Välismaised ilmaportaalid ennustavad: kas märtsis võib juba tõelist kevadsooja loota?

Eesti riigi ilmateenistuse järgi võivad 10. märtsi paiku tugevnevad kõrgrõhuharjad üürikeseks ilma kuivemaks ja rahulikumaks muuta ning siis on ööd kargemad, kuid päevane õhutemperatuur on ikka plusskraadides.

Kuu teisel poolel kõrgrõhkkonna jõulisel tugevnemisel on meie ilm varakevadiselt selgete ja kargete ööde ning päikeseliste päevadega, mil ööpäevane temperatuuri amplituud on suur – öine miinimum võib -10°C ja päevane maksimum +10°C ümbrusse tõusta. Keskmine õhutemperatuur on sel juhul normilähedane. Nõrgema või vaid servaga meie aladeni ulatuva kõrgrõhkkonna korral jõuavad üle Läänemere aeg-ajalt sajupilvedest ümbritsetud madalrõhulohud ning sel juhul on ilm muutlikum.