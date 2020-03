Uus koolijuht leiti omade hulgast

Türi valla kodulehel on kirjas, et Anneli Mand on Väätsa põhikooli vilistlane, kes peale kõrgkooliõpinguid suundus kooli tagasi, et õpetajarollis omandatud tarkust lastele edasi anda. Õpetajana töötas Mand Väätsa põhikoolis kümme aastat. Pidev eneseareng ja täienduskoolitused viisid Anneli haridusvaldkonnas järgmise etapini. Viimased neliteist aastat oli Mand õppealajuhataja. Nii justkui kooliga „kokku kasvades" tunneb Anneli, et kooli hea käekäik on talle südamelähedane ning äärmiselt oluline.