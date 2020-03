Kavandatav seadusemuudatus peaks kütusehinda langetama

Majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul tegi komisjon kahe lugemise vahel eelnõu algataja ja turuosaliste ettepanekute põhjal eelnõusse suure hulga muudatusi. „Ühe olulise muudatusena kiitsime heaks majanduskomisjoni muudatusettepaneku, mille järgi on algselt poolaastapõhiselt kavas olnud kümneprotsendiline biokütuse komponendi lisamise kohustus nüüd aastapõhine. See annab tarbijale võimaluse odavamaks kütuseks, kuna tarnijal on suurem vabadus hindadest lähtuvalt otsuseid langetada, et oma kohustused kas varem või hiljem ära täita ja see mõjub turule kindlasti positiivselt,“ rääkis Sester.