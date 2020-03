Türilasest eksminister läheb suvepealinna juhtima

Tellijale

EKRE fraktsiooni esimehe Heldur Paulsoni ütlust mööda on Järvikul küllaldaselt omavalitsusjuhi kogemust, samuti on ta töötanud ministrina. «Kuna Pärnus ei ole meil sellise juhtimiskogemusega inimest, vaatasime sellist, kes oleks valmis kohe tööle hakkama,» ütles ta. «Järvik elab küll Türil, ent ta oli valmis Pärnusse tööle asuma.»

Järvik ütles, et ta võttis nädala mõtlemisaega, kui erakonnakaaslased tegid talle ettepaneku Pärnu abilinnapea kohale asuda. «Mul on pensionipõlv käes ja kodus on palju töid pooleli. Koduseid oli vaja veenda,» lausus ta. «Olen olnud pikalt vallajuhiametis ning ettevõtluse ja majanduse teemadega palju kokku puutunud. Erakonna asjade eest peab seisma.»