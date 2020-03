Kulupõlengute hooaeg ootab ees: Tea, et sellised lõkked on endiselt keelatud

Päästjate jaoks on kevadkuud selleks ajaks, kui sagenevad põlengud metsas ja maastikul ning kulupõlengud muutuvad pea igapäevaseks. Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki. Esimestel kulupõlengutel tuleb päästjatel käia kohe esimeste päikesekiirtega.