Viikingid said kodus kaotuse

Senipeetud 19 kohtumisest on viikingid nüüd võitnud kaheksa ning kaotusi on tulnud 11. See kõik annab kokku 27 punkti, mis asetab meeskonna hetkel esiliiga turniiritabelis 12 võistkonna seas üheksandale kohale. Tasub teada, et play-offi pääseb kaheksa paremat meeskonda.