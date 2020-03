Tellijale

Looma lahkamise juure viibinud Eesti Maaülikooli loomaarst Madis Leivits rõhutas, et seda küll öelda ei saa. „Silmaga nähtavaid mürgistusnähtusi me ei leidnud. Pigem tõi ilvesele surma ikka pikaldaselt kestnud alatoitumine ja väga tugev parasitoos,“ kordas ta üle. „Need kaks asja käivadki tavaliselt koos. Ega enamusel parasiitidel ei ole eesmärgiks oma peremeest tappa, sest sellega tapavad nad ka iseennast ära. Eesmärgiks on ju elada võimalikult kaua peremeesorganismi kulul. Teatud tingimustest, siis kui loom ei suuda enam iseendaga toime tulla, muutuvad sellised parasiidid aga raskeks kandamiks.“